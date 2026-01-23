アイドルグループ・テラテラの池本しおりさん（23）の2年ぶりとなるセカンド写真集（タイトル未定／ワン・パブリッシング）が2026年3月26日にをリリースされます。【写真】陶器のようなつるん肌マシュマロボディの池本しおりさんミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーでグラビア界でも知られる池本さん。写真集はタイのリゾート地パタヤで撮影。ビキニやランジェリーはもちろん、これまで