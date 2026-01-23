サワにアドバイスする庄田の目が…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は26〜30日、第17週「ナント、イウカ。」が放送される。 「ヘブン先生日録」で時の人となったトキ(郄石あかり)。しかし、そのせいでサワ(円井わん)との関係がぎこちなくなる。傷心のトキをヘブン(トミー・バストウ)はなんとか励まそうと、あるものを披露する。そんな中、なみ(さとうほなみ)が福間(ヒロウエノ)を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ