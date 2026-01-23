サッカーWEリーグ・アルビレックス新潟レディースが新加入選手の発表会見を開きました。 聖籠町のアルビレッジで行われた新加入発表会見。5人の選手が新たにチームに加入しました。 注目は2人のゴールキーパー。 高校時代は帝京長岡でプレーしていた佐怒賀理子。さらに『JAPANサッカーカレッジ』に在籍する坂田湖琳は、世代別の代表経験がある18歳です。 ■GK 佐