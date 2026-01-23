今季最長寒波の影響で県内は２３日も冷え込みが強まりました。２４日は南部でも雪が降る見込みです。 ２３日の最低気温は中区で－０．８℃、庄原市で－６．２℃など県内のほとんどの地点で氷点下となり、２地点で今季最低を記録しました。 また、午後５時時点で庄原市高野では３３ｃｍ、北広島町八幡で２３ｃｍの積雪が観測されました。 広島地方気象台によりますと２３日夜から２４日にかけて上空に強い寒気が流れ