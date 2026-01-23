名古屋市中区でプリウスを盗んだ疑いで、自動車盗グループの一員とみられる男が逮捕されました。盗まれた車は、愛西市のヤードで解体された状態で見つかっていました。逮捕された住居不定・職業不詳の山本宜央容疑者(28)は、去年7月、名古屋市中区の集合住宅の駐車場に停めてあったプリウス1台、時価およそ150万円を盗んだ疑いが持たれています。プリウスは愛西市のヤードで解体された状態で見つかってい