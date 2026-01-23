愛知県みよし市で止まっていた新たな火葬場の建設計画。決まっていた候補地を選び直すことになりました。市内に火葬場がなく、隣の豊田市に火葬業務を委託してきたみよし市は、高齢社会で死亡者数が増加している状況を踏まえ、市内に新たな火葬場建設を計画していました。候補地は去年8月に決まったものの、地元への説明がない中での決定に住民から批判の声も上がり、これまで6回説明会を開いてきましたが、23日、候補地を選