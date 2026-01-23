ついに衆議院が解散しましたが、新党「中道」の立憲側と公明側のメンバーが23日、初めて名古屋駅前にそろい踏みしました。公明・愛知県本部の里見隆治代表：「ここ名古屋駅前、日本のど真ん中で、いよいよ政治のど真ん中に、中道勢力、中道政治を進めていくための勢力がここから誕生していく」立憲・愛知県連の齋藤嘉隆代表代行：「この旗の下に集い、中庸な社会、あったかい、子供たちにもあったかい社会を、皆さんと一緒