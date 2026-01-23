雪のため計画運休 九州産交バスは、24日(土)の一部の特急バスや高速バスを計画運休すると発表しました。 雪の影響で通行止めや路面凍結が発生した場合、ほかの便も、大幅な運行の乱れが生じる可能性や、運休や折り返し運行をする可能性があるとしています。 1月24日(土)の計画運休※23日(金)午後3時20分時点 【高速バス】京都～熊本(夜行バスサンライズ号)※京都発のみ 【特急バス】熊本～大分 (やまびこ号)