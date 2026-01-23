黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）の公式Xが更新され、来週26日以降の放送予定を発表された。【写真】92歳も元気すぎる！ド派手メイクで満面の笑みを浮かべる 黒柳徹子■『徹子の部屋』来週のラインアップ▼1月26日（月）冨士眞奈美加賀まりこ▼1月27日（火）小野武彦村井國夫▼1月28日（水）岩城滉一結城アンナ▼1月29日（木）梅沢富美男研ナオコ▼1月30日（金）関根勤小堺一機