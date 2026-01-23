大阪府警捜査四課の捜査員らが家宅捜索中に捜査対象の男性らを暴行したとされる事件で、異例の35人を大量処分です。大阪府警捜査四課の警部補・時長力被告（51）と巡査部長・阪口裕介被告（33）は2025年7月、スカウトグループの拠点とみられるビルを家宅捜索中、捜査対象の男性らに暴行を加えた罪などに問われています。また、他の捜査四課の捜査員4人も同様の罪で在宅起訴されています。大阪府警は23日、時長被告と阪口被告を免職