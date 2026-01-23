東京都は23日、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の都民の認知度が73.1％になったと発表した。昨年11月、東京都を中心に日本初開催したことで、39.0％だった2024年度の前回調査から大幅に上昇した。23年度は14.8％だった。都が毎年度実施している「都民のスポーツ活動に関する実態調査」の一環として、昨年11〜12月に調査。都内の18歳以上の1448人から回答を得た。