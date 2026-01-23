『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『児童ポルノを交換』教員提供か着替え動画を“所持”」についてお伝えします。◇会社役員の吉浦博行容疑者（42）。18歳未満の女の子の着替え中の盗撮動画を所持したとして、逮捕されました。吉浦博行容疑者(42)「児童ポルノを交換していた」その交換相手は、茨城県の中学校の教員、鈴木雄大容疑者（32）です。教員の鈴木容疑者は、茨城県内の施設で時計型のカメラを使