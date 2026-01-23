ミラノ・コルティナ五輪代表に決まっているスキージャンプ女子の４選手が２３日、札幌市内で記者会見に臨み、本番に向けて抱負を語った。今季ここまでワールドカップ（Ｗ杯）６勝で総合２位につける丸山希（北野建設）は「初めての五輪になるけど、自分のジャンプを出し切れるように精一杯飛びたい」と決意を述べた。初出場ながら金メダル候補に挙げられる丸山は、「小さい頃から金メダルを取りたいと思って練習を重ねてきた」