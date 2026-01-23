【SVリーグ】大阪マーヴェラス 3ー0 岡山シーガルズ（1月17日・女子第13節）【映像】19歳ルーキーが先輩を“なぎ倒す”「珍光景」女子バレーで、高卒ルーキーが先輩を“なぎ倒す”珍事が見られた。両者に怪我はなく、お互いに笑い合うシーンとなると、会場内も思わず笑みがこぼれていた。大同生命SVリーグ女子の第13節が行われ、大阪マーヴェラスはホームで岡山シーガルズと対戦。試合終盤にコートに立ったルーキーが、大いに