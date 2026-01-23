今季最長の寒波の影響で23日も大雪となっている所があります。25日（日）までは、交通障害などに警戒が必要です。23日夜以降も日本海側では広い範囲で雪が降り、活発な雪雲のかかる北陸を中心に、強い雪の降る所があるでしょう。短い時間で、一気に積雪が増えるおそれがあり、警戒が必要です。24日夕方までに、予想される雪の量は、東北、北陸、東海で70センチ、関東甲信、九州北部で30センチ、四国で20センチ。さらに、25日夕方ま