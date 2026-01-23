ソフトバンクの牧原大成内野手（３３）が２３日、福岡県小郡市の球場で行っている自主トレを公開した。日本代表に選出されたＷＢＣに向けて、前回出場した２０２３年大会との心境の違いを口にした。寒空の下で育成の藤野、西尾とともにノックやフリー打撃など約４時間、みっちりと体を動かした。牧原大は現在のコンディションについて「例年より仕上がるのが早い」「今、試合をしてもいいくらい体は仕上がっている」と自信をの