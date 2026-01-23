ジャーナリストの鈴木エイト氏が２３日、文化放送のラジオ番組「長野智子アップデート」に出演。突然の衆議院解散と旧統一教会「ＴＭ特別報告」の関連性について考察した。メーンパーソナリティーの長野智子が「解散をするのは、ＴＭ特別報告書について国会の追及を逃れるためでは？という報道もある。一体何が書いてあるのか」と質問すると、鈴木氏は「元は５０００ページぐらいある。統一教会は世界各国で政治工作をしている