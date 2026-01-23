1月23日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「安倍元総理銃撃事件の裁判」というテーマで、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。 長野智子「21日、奈良地裁で開かれた裁判員裁判では、求刑通り無期懲役