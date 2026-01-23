【その他の画像・動画等を元記事で観る】新曲「雪唄 - yukiuta」がInstagramリール総再生回数3,000万回を突破し、各種サブスクサービスのランキングにチャートインするなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。メジャーデビュー5周年の26年2月4日に発売される、2nd アルバム『Celeste（読み：セレステ）』の収録曲＆各楽曲のプロデューサーリストが解禁された。先行配信中の「雪唄 - yukiuta」など新曲4曲を含めた、計9曲