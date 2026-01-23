注意！ハラスメントを受けたら 訪問看護の現場では、療養者や家族との信頼関係構築が不可欠ですが、時にハラスメントに直面することもあります。特に、1人で訪問することが多い訪問看護師にとって、不適切な言動への対応は自身の心身を守る上で非常に重要です。カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメント、身体的ハラスメント、精神的ハラスメントなど、さまざまなハラスメントから身を守るための対策と心構えを知っ