令和７年度北海道競馬記者クラブ・北海道地方競馬優秀賞の表彰馬・表彰者が１月２３日、ホッカイドウ競馬から発表され、年度代表馬は２歳部門のベストグリーン（牡、田中淳司厩舎）と３歳以上部門のベルピット（昨年時牡５歳、角川秀樹厩舎）が選出された。また、報知新聞選出の「リーディングトレーナー賞」は田中淳司調教師（５３）に決まった。