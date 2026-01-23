「金」の価格高騰が続いている影響で大分県日田市の鯛生金山は23日から砂金採り体験の料金を値上げしました。 日田市の鯛生金山 明治から昭和にかけて金およそ40トンを産出し、東洋一の黄金郷とうたわれた鯛生金山。現在は地底博物館として市が運営しています。施設には年間およそ3万人が訪れていて人気なのが砂金採り体験です。 ◆TOS刀祢優月記者「あ！砂の中から金を見つけた」 平日にも関わらず23日も砂金