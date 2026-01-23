日本銀行の植田総裁は、各政党から消費税減税案があがる中で、財政の健全性が市場に信認されることが重要だとの考えを示しました。日銀は23日の金融政策決定会合で、当面の経済や物価への影響を見極めるとして政策金利を据え置くことを決定しました。植田総裁は会見で、衆院選で与野党が消費税減税を公約に掲げていることについて問われ、「税率をどうするかは財政政策で、政府・国会で決めること」とした上で、次のように述べまし