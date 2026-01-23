俳優の齊藤京子が23日、都内で行われた映画『恋愛裁判』初日舞台あいさつに登壇。公開初日を迎えた思いを語った。【全身ショット】艶やかな服を着こなした齊藤京子第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門をはじめ、韓国・釜山、中国・平遥（ピンヤオ）など10以上の映画祭に正式出品している本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を得て、日本独自のアイドル文化と暗黙の「恋愛禁止ルール