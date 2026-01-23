山上徹也被告に無期懲役の判決が言い渡されたことについて、被告の伯父がNNNに手記を寄せ、「不出来な判決だ」と思いを明かしました。山上徹也被告は4年前、奈良市で安倍晋三元総理を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われ、21日、奈良地裁は求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。主な争点は、旧統一教会に翻弄された被告の生い立ちを考慮するかどうかでしたが、奈良地裁は「生い立ちについて、不遇な側面が大きい」とする一