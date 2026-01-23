¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè75´ü²¦¾­Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤ÎÂè2¶É¤¬µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¤·¤¿23Æü¡¢Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Ìëº×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤ÏÂÐ¶É¾ì¸¡Ê¬¤ÎÁ°¤ËÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢Ì¾Êª¤Î¡Ö¤ª¤â¤«¤ëÀÐ¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£