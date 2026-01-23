停電の原因となる作業ミスのあった安全装置＝16日午前7時ごろ、東京都港区（JR東日本提供）JR山手線と京浜東北線が16日に停電で大規模な運転見合わせとなったトラブルで、JR東日本は23日、田町駅での夜間改良工事終了後に山手線へ送電を再開する際、作業員が電気設備の取り扱いを誤ったことが停電の原因だったと発表した。操作を1人で行っていたことなどから、今後は二重で確認作業をするなどの再発防止策を講じる。JR東による