◇Bリーグ ライジングゼファー福岡ーバンビシャス奈良(23日、照葉積水ハウスアリーナ)福岡大大濠の白谷柱誠ジャック選手がBリーグデビューはベンチ入りでスタートしました。以前から“スーパー中学生”として注目されていた白谷選手。U16から何度も日本代表に選出された経験を持ちます。2025年には福岡大大濠に入学。先日のウインターカップでは1年生ながら33得点13リバウンドをマークするなど躍動を見せ、チーム初の連覇にも貢献