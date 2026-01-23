いわき平競輪場では、今開催から業界初となる電子横断幕「エールビジョン」を導入した。場内の発走機スペース横に常設し、選手が敢闘門から出てくる際に見えやすい位置となっていることが特長。“推し”の選手への新しい応援の形として注目されている。仕様に沿った形式で横断幕イラストデータを作成し、指定のアドレスへ送付すると当該選手出場時に無料で掲出される（今節の受付は終了）。詳細はいわき平記念特設サイトまで