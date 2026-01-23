衆院の解散を受けて、政府は２３日、２０２６年度当初予算案の国会提出を見送った。今年度内の成立は事実上困難となり、４月からの大型連休前後にずれ込む可能性が出てきた。解散に伴い、衆院議員定数削減法案など継続審議となっていた法案は廃案になった。当初予算案は１月召集の通常国会の冒頭で提出されるのが通例だが、今回は国会冒頭の解散だったため、提出されなかった。衆院選後の特別国会で審議されることになる。憲法