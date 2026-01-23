来月（2月）7日に行われる「金山寺会陽」を前に、2日間休みなく祈り続ける伝統行事「温座（おんざ）」が岡山市北区の金山寺で始まりました。 【写真を見る】約1,300年前に始まった「金山寺会陽」を前に2日間休みなく祈り続ける “温座” 4人の僧侶が交代で祈祷【岡山】 （祈祷） 来月の金山寺会陽で用いられる宝木に祈りをこめる「温座」です。2日間休みなく祈祷を続け、僧侶の座る座布団が冷えないことからこの名が付いてい