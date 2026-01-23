（台北中央社）ミラノ・コルティナ五輪が来月6日に開幕するのを前に、台湾代表団への団旗授与式が22日、台北市の運動部（スポーツ省）庁舎で開かれた。今大会には台湾から選手10人が3競技7種目に出場する。李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）は「厳しい練習で培った経験を生かし、自分の最高の一面を発揮してほしい」と選手にエールを送った。台湾からは、フィギュアスケート男子の李宇翔、スピードスケート女子の陳映竹、アル