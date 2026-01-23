山形市で、きのう毎年恒例のお茶会が開かれ、園児と留学生たちが「もてなし」の心を学びました。 【写真を見る】「足が痛い...」園児と留学生がお茶会で "もてなし"の心を学ぶ初めて飲むお茶の味は？（山形市） 緊張した表情でお茶室に入る園児たち。 竹田西部幼稚園では園児たちに「もてなし」の心を知ってもらおうと、山形市の専門学校、山形Ｖカレッジを訪れ毎年、学生たちとお茶会を開いていておととしからは普段日本語