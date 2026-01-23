ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第7節が22日に行われ、2人の日本代表を擁するフェイエノールトはシュトゥルム・グラーツに3−0で勝利した。昨シーズンのオーストリア王者をホームに迎えたフェイエノールトは、開始早々の5分にアニス・ハジ・ムーサの右コーナーキックから渡辺剛がヘディングシュートを叩き込んで先制に成功。68分にカウンターからハジ・ムーサが追加点を挙げると、90分にはゴンサロ・ボルジェスがネット