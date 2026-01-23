ガンバ大阪は23日、パナソニックスタジアム吹⽥10周年記念OB戦開催と出場選手を発表した。2月15日（日）明治安田J1百年構想リーグ第2節の名古屋グランパス戦は「パナソニックスタジアム吹田10周年記念マッチ」として開催。2016年2月14日に行われたこけら落とし「Panasonic Cup」から10年。当時と同じ名古屋を迎え、スタジアムの10周年を記念する特別な一戦となる。記念シャツ配布に加え、G大阪OBによる「パナソニック