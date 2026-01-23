これからの気象情報です。 23日(金)夜からは、平地でも広く大雪になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、(●に大雪警報が発表されています。) 全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・風雪・着雪注意報、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。 ◆1月24日(土)の天気 ・上越地方 今日雪が少なかった地域でも、24日(土)午後は再び降雪が強まるでしょう。 湿った重い雪が降る時間もありそうです