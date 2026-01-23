○セグエＧ [東証Ｐ] 460万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限78万3700株の第三者割当増資を実施するほか、愛須康之社長による62万5000株の株式売り出しを行う。発行価格は2月2日から4日までの期間に決定される。 [2026年1月23日] 株探ニュース