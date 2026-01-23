今シーズン最長寒波が県内を直撃し、魚沼市守門など積雪が2mを超えたところもありました。中越の山沿いでは23日(金)夜遅くにかけて大雪となる見込みで、気象台が交通障害に警戒を呼びかけています。 ■柏百花記者 「午前7時半の越後川口インター付近です。雪で道路が白くなり視界が悪くなっています。」 雪の影響で視界が悪く見えずらい状況に･･･。 23日午前8時半ごろの魚沼市守門。信号機の柱も雪で半分埋ま