23日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円00銭前後と、午後5時時点に比べ39銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円41銭前後と47銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース