開幕まであと２週間と迫っているミラノ・コルティナオリンピック。女子スキージャンプ日本代表に選ばれた４人が、１月２３日に意気込みを語りました。日本代表に選ばれたのは、上川町出身の髙梨沙羅選手・下川町出身の伊藤有希選手・唯一オリンピック初出場となる丸山希選手・上川町出身の勢藤優花選手の４人です。それぞれが抱くオリンピックへの思いを語ってくれました。（髙梨沙羅選手）「オリンピックでこれ