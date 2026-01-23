2026年1月14日、中国のポータルサイト・捜狐は「名探偵コナン」の毛利蘭（もうりらん）に称賛が相次いでいるとして、その理由を「子どもと話す時にしゃがむから」だと論じた。記事はまず、「『名探偵コナン』の毛利蘭が再び日本のネット上で称賛され話題になった。その理由は、彼女が子どもと話すときにきちんと腰を落として目線を合わせるからだ。きっかけとなったのは、SEGAがこのほど発表したラッキーくじ『名探偵コナン Neo Ci