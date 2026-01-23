中国商務部の凌激副部長兼国際貿易交渉副代表は1月22日、北京で英国系企業との円卓会議を開きました。英国側からは駐中国貿易使節のルイス・ニール氏をはじめ、英中貿易協会、スワイヤー・グループ、HSBC、インターコンチネンタルホテルズグループ（IHG）など30の英国系企業と協会の代表が参加しました。中国側からは商務部、税関総署、国家金融監督管理総局の責任者が出席し、質疑応答も行いました。凌副部長は、「第15次五カ年計