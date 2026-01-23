女子50メートルバタフライの「スキンレース」に臨む池江璃花子＝東京アクアティクスセンター競泳の北島康介杯は23日、東京アクアティクスセンターで開幕し、勝ち抜き方式の「スキンレース」で争った女子50メートルバタフライは池江璃花子（横浜ゴム）が制した。女子200メートル背泳ぎは白井璃緒（ミズノ）が2分10秒82で優勝した。2位に、昨夏の世界選手権400メートル個人メドレー2位の成田実生（ルネサンス）が続いた。男子4