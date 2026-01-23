田中千晴投手楽天は23日、フリーエージェント（FA）権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手の人的補償として、田中千晴投手（25）の獲得を発表した。大阪府出身。国学院大から2023年にドラフト3位で巨人入り。昨季は1軍登板なし。通算で33試合、2勝3敗3ホールド、防御率4.91。巨人を通じ「イーグルスでは、これまで以上に成長した姿をお見せできるよう、前向きな気持ちで挑戦していきます」とコメントした。