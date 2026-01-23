去年8月、再生医療の治療を受けていた50代の女性が治療中に死亡したことを受け、厚生労働省は23日、再生医療の提供に関わった細胞加工施設に対し、衛生管理の徹底などを求める改善命令を出しました。改善命令を受けたのは、再生医療の治療に用いる細胞の加工などを行う「コージンバイオ株式会社埼玉細胞加工センター」です。厚労省によりますと、50代の女性は去年8月、身体の痛みを和らげる目的で、自身の脂肪からとった細胞を増や