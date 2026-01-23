「NumberSPORTSOFTHEYEAR2025」の授賞式が23日、都内で行われ、フォーエバーヤングと坂井瑠星が「NumberMVP賞」を受賞した。「エクリプス賞」受賞（最優秀古馬ダート牡馬の部門賞）に続き、国内外で快挙達成となった。坂井はビデオメッセージで「僕が受賞したこともうれしいんですけど、チームでフォーエバーヤングと獲得できたというのが何よりうれしいです」と人馬での受賞に喜び。「最初の印象はあんまりなくて、