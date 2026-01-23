現役小学生ギャルモデルのゆなちがアメリカで発行されている有名経済雑誌の日本版となる『Forbes JAPAN』で、2026年に世界が注目すべき100人を紹介する「100 PEOPLE TO WATCH IN 2026」に選出され話題となっている。「2014年生まれのゆなちさんは、小学生ギャルメディア『KOGYARU』の専属モデルとして活躍中です。Z世代に続く“アルファ世代”を代表するギャルカルチャーの発信者として注目され、今回の選出へ繋がったと伝えられ