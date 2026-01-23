続く雪で石川県内の交通機関にも影響が出ました。24日の夜からは高速道路でも、予防的通行止めの可能性が高くなっています。22日は終日運休となった、関西・中京方面を結ぶ特急サンダーバードとしらさぎ。敦賀駅周辺の除雪作業のため、23日正午まで運転取りやめとなっていましたが、午後より通常運転となりました。利用客：「この一番(早く)再開する電車で、12時5分で。東京経由で帰ろうかなと思っていたんで(よかった