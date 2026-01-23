今シーズン最長寒波の影響で、石川県内は23日も雪の一日となりました。あさって25日にかけて大雪となるところがある見込みです。気象台では、交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。23日朝、金沢市内では住民たちが雪かきに追われていました。住民は：「きのうの晩も少し(雪かき)やっていたんだけど、朝起きてあれって。きのう地面見えてたよね、みたいな」金沢では日中、雪は小康状態となりましたが、午後4時の積雪はい