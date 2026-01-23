【モデルプレス＝2026/01/23】Snow Manの目黒蓮が25日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。大ファンだというなかやまきんに君の人気企画に緊急参戦する。【写真】スノ目黒と同期・timeleszメンバーが公開した密着フォト◆目黒蓮、熱血生徒に変身米・サンタモニカカレッジで学んだなかやまきんに君先生がお悩み別に効果的なトレーニング法やダイエットについて教える人気企画「なかやまきんに君先生の熱血